Через какие климатические пояса протянулись анды
География
Через какие климатические пояса протянулись анды
Ответ(ы):
Гость:
Горы лежат в 5 климатических поясах (экваториальном, субэкваториальном, тропическом, субтропическом и умеренном)
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