Особенности внешнего строения плесневых грибов
Биология
Особенности внешнего строения плесневых грибов
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Плесень — это грибы, образующие характерные налёты на продуктах питания, фруктах, растительных остатках, обоях, коже и других предметах. Плесневые грибки распространены практически всюду. Они обнаруживаются, как в жилище человека, так и во внешней среде.Грибкам присущи признаки растений – неподвижность, верхушечный рост. Так же как и растения, плесневые грибы всасывают питательные вещества всей своей поверхностью. Плесень, так же как и животные, потребляет готовые органические вещества в виде разнообразных растений и животных останков.Микропрепарат можно вырастить и самим за несколько дней, оставив кусочек хлеба в полиэтиленовом пакете.
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