Определи какое имя существительное подразумевается Найди и-назови глаголы 1 Блес??ит ,сушит ,жжёт,освещает,согревает ,солнце 2Идёт ,падает,лежит ,лелеет,скрипит,тает снег 3Стоит ,растёт,гнётся,качается,шумит,зеленеет дерево
Русский язык
Определи какое имя существительное подразумевается Найди и-назови глаголы 1 Блес??ит ,сушит ,жжёт,освещает,согревает ,солнце 2Идёт ,падает,лежит ,лелеет,скрипит,тает снег 3Стоит ,растёт,гнётся,качается,шумит,зеленеет дерево
Ответ(ы):
Гость:
Всё же написано в твоём задании: 1)Что делает?Блестит,сушит,жжёт,освещает,согревает - глаголы.-СОЛНЦЕ(сущ) 2)Идёт,падает,лежит,лелеет,скрипит,тает - глаголы.- СНЕГ(сущ) 3)Стоит,растёт,гнётся,качается,шумит,зеленеет- глаголы.- ДЕРЕВО(сущ).
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