Сочинение "в море" повествование-описание Помогите!
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Сочинение "в море" повествование-описание Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Я много раз бывал на море.И всегда задаю себе вопрос какое оно не предсказуемое. Как говорят ученые "Море полно загадок".И это правда.В нем обитают более 25.000 рыб.А водоросли ученые еще не могут точно сказать сколько их на самом деле.Когда вспоминаешь о море всегда споминается о его закатах.Каких они цветов. Дальше сам продолжишь!!!!!!!!!
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