В чем состоит связь политики и власти Какую роль играет политика в жизни общества

Обществознание
В чем состоит связь политики и власти Какую роль играет политика в жизни общества
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль политики в жизни общества: 1. регулировка социальных отношений 2. осуществляет выработку и применение социальных норм 3. консолидирует различные соц.группы и слои населения для достижения общественно значимых целей Без власти политика не будет иметь такого значения в обществе как: распространение чего-либо на все общество, возможность принятия каких-либо решений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Срочно нужен доклад по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращать внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие ст...
Ответить
История
Выписать название груп населенных древнего египта
Ответить
Русский язык
Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАЗРЕШЕНА из предложен??я:"Эта загадка природы сегодня разрешена" Варианты ответов: 1. ...
Ответить
Русский язык
Какой глагол является разноспрягаемым. а) берёт б)строит в)бегут г) поднимутся
Ответить
Биология
Какое значение имеет спора для растений, а какое для грибов?
Ответить