В чем состоит связь политики и власти Какую роль играет политика в жизни общества

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Роль политики в жизни общества: 1. регулировка социальных отношений 2. осуществляет выработку и применение социальных норм 3. консолидирует различные соц.группы и слои населения для достижения общественно значимых целей Без власти политика не будет иметь такого значения в обществе как: распространение чего-либо на все общество, возможность принятия каких-либо решений.