В чем состоит связь политики и власти ?

Гость: Гость:

1. Политика - это хитрость, выгодная ложь, взаимоотношения и взаимодействие с другими обществами, деятелями, конкурентами, также своё мнение которое поддерживаешься по конкретным вопросам. Власть - это способность управлять людьми, материальнми и другими ценностями во благо себя. Связи нету