В чем состоит связь политики и власти ?
Обществознание
В чем состоит связь политики и власти ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Политика - это хитрость, выгодная ложь, взаимоотношения и взаимодействие с другими обществами, деятелями, конкурентами, также своё мнение которое поддерживаешься по конкретным вопросам. Власть - это способность управлять людьми, материальнми и другими ценностями во благо себя. Связи нету
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