Переведи на русский) Подъезден шыққан кішкентай қыз қолындағы жұқа дорбаны әрең көтеріп,қоқыс жәшігіне әкелді де,аудара салды.Жапырақтай-жапырақтай кесілген,жартылай желінген аппақ нандар! Мұны көзі шалып қалған Ғаббас қария:...

Гость: Гость:

♛Привет,друг! Надеюсь отметишь меня как ЛУЧШИЙ!♛ Выйдя из подъезда, маленькая девочка держа в руках пакет, еле дотащила его и кинула его в мусорный ящик. Вырезанный в листочек,сьеденный до половины белый хлеб! Увидев это старушка Габбас: - Эй,ребенок, это разве не оскорбительно?. Девочка ничего не сказав зашла в подъезд. Нуржан в то время вернулся со школы.