Помогите составить предложения по схеме: 1.подлежащее сказуемое определение обст??ятельство 2.подлежащее обстоятельство сказуемое 3.подлежащее сказуемое дополнение 4.определение дополнение сказуемое определение подлежащее 5.обс...
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Помогите составить предложения по схеме: 1.подлежащее сказуемое определение обст??ятельство 2.подлежащее обстоятельство сказуемое 3.подлежащее сказуемое дополнение 4.определение дополнение сказуемое определение подлежащее 5.обстоятельство сказуемое обстоятельство 6. Обстоятельство подлежащее определение дополнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В шестом предложении во дворе выступает оьстоятельством. Где? Во дворе.
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