Пожалуйсто помогите! Напишите 5-7 прправил ведение домашнего хозяйства ДОЮ 30Б

Гость: Гость:

Во • Помни, что основа каждой семьи — уважение к старшим. • Если тебе необходимо задержаться в школе, на прогулке или в гостях у друга, обязательно предупреди об этом родителей, чтобы не волновать их. • Держи свои вещи в чистоте и порядке. Старайся, чтобы у каждой вещи было своё место. • Обязательно возьми на себя некоторые обязанности по хозяйству и выполняй их без лишних напоминаний. • Уважай труд тех, кто о тебе заботится. Чаще выражай искреннюю благодарность своим близким.