В чём вы видите главную причину народных выступлений в 17 веке?
История
В чём вы видите главную причину народных выступлений в 17 веке?
Ответ(ы):
Гость:
-закрепощение крестьян и рост феодальных повинностей; -усиление налогового гнёта из-за ведение почти непрерывных войн; -усиление приказной волокиты; -попытки ограничения казачьей вольности; -расправы над старообрядцами.
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