В чём выражены закономерности размещения грунтовых вод
География
В чём выражены закономерности размещения грунтовых вод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгое время гидрологи и гидрогеологи не находили в размещении грунтовых вод географических закономерностей. Однако трудами П. В. Отоцкого, В. С. Ильина, О. К. Ланге, Г. Н. Каменского было установлено, что грунтовые воды, подобно многим другим компонентам ландшафта, в своем распространении подчиняются закону широтной зональности. Это находит выражение в том, что грунтовые воды чем далее к югу они расположены, тем залегают глубже, изменяя вместе с тем и свойства: из мягких и загрязненных органическими примесями на севере они на юге становятся жесткими и минерализованными. На севере в связи с положительным балансом влаги (преобладание осадков над испаряемостью) и недостаточным эрозионным расчленением грунтовые воды залегают вблизи самой поверхности.
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