!!! В чем заключается смысл строк из стихотворения Есенина "Я положил к твоей посте??и": Мы не живем, а мы тоскуем. Для нас мгновенье красота
Литература
!!! В чем заключается смысл строк из стихотворения Есенина "Я положил к твоей посте??и": Мы не живем, а мы тоскуем. Для нас мгновенье красота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся жизнь -это тоска ,которая изредка разбавляется радостными мгновениями ,как-бы автор успокаивает , говоря ,что даже это мгновение любви ,было радостью , некоторые не испытывают этого вообще
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