!!! В чем заключается смысл строк из стихотворения Есенина "Я положил к твоей посте??и": Мы не живем, а мы тоскуем. Для нас мгновенье красота

Литература

!!! В чем заключается смысл строк из стихотворения Есенина "Я положил к твоей посте??и": Мы не живем, а мы тоскуем. Для нас мгновенье красота

Автор: Гость