Решите с проверкой: (2x-5)-(3x-7)=4

Алгебра
Решите с проверкой: (2x-5)-(3x-7)=4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1х=2 х=-2 вроде так как-то
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