Напиши не маленькое сочинение про равнодушного человека

Гость: Гость:

Жил был человек. Он был равнодушен ко всем людям и животным. Он любил только себя. А еще этот человек любил хулиганить. Один раз он спускался ( он шел из школы домой) на лестнице он увидел кошку она ходила по перилам, и подходя к своей двери он включил музыку на всю громкость, на весь подъезд. Но закрывая дверь он услышал звук похожий на ток когда кот с чего то падает. Но захлопнув дверь продолжил слушать музыку. Но почему то именно эта мысль не дала ему дальше жить спокойно. Когда этот мальчик в этот же день пошел на карате. Он увидел на первом этаже того дома, где жил этот мальчик, кошку лежащую на полу и не двигающуюся, а вокруг нее была красная лужа. Этот мальчик так перепугался, но тут вышла бабушка с тряпкой, протерла лужу вокруг кота, погладила кошечку по животу и сказала - вот шла из магазина и из покета потек сок, видимо плохо закрыли,а сок полился прямо на мою спящую мурку. Хорошо что еще не проснулась, а то бы такой концерт тут устроила. С тех пор этот мальчик не равнодушен к животным и людям, а наоборот помогает им.