В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?

Геометрия
В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 литра бннзина помещается в три такие конистры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Побудувати звукови схеми слов,ящик,джмиль,кукурудза
Ответить
Физика
Длина школьного стола 1,2 м. Запишите длину стола в миллиметрах, сантиметрах, децим??трах и километрах.?
Ответить
Литература
Материальное положение Троекурова-Дубровского?
Ответить
Английский язык
Росповить на англ мови про будинок в мене в будинку 2 спальни 1 зал 1 вана 1кухня и прихожа
Ответить
Математика
Из одного центнера молока получают 9 кг сыра.Сколько можно изготовить сыра из 2 т м??лока?
Ответить