В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?
Геометрия
В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 литра бннзина помещается в три такие конистры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Физика
Длина школьного стола 1,2 м. Запишите длину стола в миллиметрах, сантиметрах, децим??трах и километрах.?
Английский язык