В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?

Геометрия

В четыре одинаковые конистры помещается 8 литров бензина. Сколько литров бензина ??омещается в три такие конистры?

Автор: Гость