В четырёхугольнике ABCD угол1=углу2 и угол3=угол4.Докажите ,что AB=CD.
Геометрия
В четырёхугольнике ABCD угол1=углу2 и угол3=угол4.Докажите ,что AB=CD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АС общая то ▲АВС=▲СДА (по стороне и 2 прилежащим к ней углам). Теперь мы знаем что треугольники равны, а в равных ▲ соответствующие элементы равны. Значит угол 1=2 т.к. треугольники равны , угол 3 = 4 т.к. треугольники равны.
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