В четырёхугольнике ABCD угол1=углу2 и угол3=угол4.Докажите ,что AB=CD.

Гость: Гость:

Т.к. АС общая то ▲АВС=▲СДА (по стороне и 2 прилежащим к ней углам). Теперь мы знаем что треугольники равны, а в равных ▲ соответствующие элементы равны. Значит угол 1=2 т.к. треугольники равны , угол 3 = 4 т.к. треугольники равны.