В числе 672* вместо звездочки запиши такую цифру , чтобы число делилось на: а) 9 б) 25 в) 4и5 П.С Помогите пожалуйста! Число 672* последнюю цифру можно менять на каждую цифру на 9,25,4и5

Математика
В числе 672* вместо звездочки запиши такую цифру , чтобы число делилось на: а) 9 б) 25 в) 4и5 П.С Помогите пожалуйста! Число 672* последнюю цифру можно менять на каждую цифру на 9,25,4и5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь вместо звёздочки такую цифру, чтобы получившееся число делилось на 9:  Признак делимости на 9.  Чтобы число делилось на 9, нужно чтобы сумма цифр числа делилась на 9.  а) 318*;  3+1+8=12 сумма,  сколько добавить надо чтобы на 9 поделить?  Ближайшее число что делится на9 это 18;  вычтем из него сумму, что сейчас есть в числе.  18-12=6.  Значит вместо Звездочки цифра 6.  3+1+8+6=18.  Ответ: число 3186.  б) *56;  5+6=11.  Ближайшее 18;  18-11=7.  Звездочка число 7.  7+5+6=18.  Ответ: число 756.  в) 48*25;  4+8+2+5=19; ближайшее число 27 делится на 9;  27-19=8.  Звездочка число 8.  Ответ: число 48825.  г)8*1. 8+1=9. Сумма цифр делится на 9, значит чтобы заполнить звездочку пишем "0".  Звездочка число "0" Можно звездочку поставить 9;  9+9=18 делится на 9.  И другие числа не изменятся, не перейдём через десятки.  Второй вариант звездочка число 9.  Ответ: число 801. 891.  Укажите число, кратное 9, ближайшее к данному числу:  а) 546;  5+4+6=15; ближайшее на 9 делится 18, 18-5=3.  К числу 546 добавляем 3;  546+3=549.  Ответ: ближайшее число к данному, кратное 9 это 549.  б)732;  7+3+2=12; ближайшее к 12, что делится на 9, это число 9;  потому что 9+3=12; 12+6=18; до 18 больше единиц, значит ближе число "9" что делится на 9.  Вычитаем лишние единицы;  12-9=3 лишние в сумме;  732-3=729.  Ответ: число 729. в) 2468;  2+4+6+8=20;  ближайшее к 20, это 18 делится на 9; как в б) делаем;  20-18=2лишние единицы;  2468-2=2466;  Ответ: число 2466.  г) 9806;  9+8+0+6= тут 27 ближе чем 18; потому что 27-23=4; меньше надо добавить; а 23-18=5; значит нам подходит то, где сумма 27будет;  27-23=4;  9806+4=9810;  Ответ: число 9810. 
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