В числе 672* вместо звездочки запиши такую цифру , чтобы число делилось на: а) 9 б) 25 в) 4и5 П.С Помогите пожалуйста! Число 672* последнюю цифру можно менять на каждую цифру на 9,25,4и5

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Поставь вместо звёздочки такую цифру, чтобы получившееся число делилось на 9: Признак делимости на 9. Чтобы число делилось на 9, нужно чтобы сумма цифр числа делилась на 9. а) 318*; 3+1+8=12 сумма, сколько добавить надо чтобы на 9 поделить? Ближайшее число что делится на9 это 18; вычтем из него сумму, что сейчас есть в числе. 18-12=6. Значит вместо Звездочки цифра 6. 3+1+8+6=18. Ответ: число 3186. б) *56; 5+6=11. Ближайшее 18; 18-11=7. Звездочка число 7. 7+5+6=18. Ответ: число 756. в) 48*25; 4+8+2+5=19; ближайшее число 27 делится на 9; 27-19=8. Звездочка число 8. Ответ: число 48825. г)8*1. 8+1=9. Сумма цифр делится на 9, значит чтобы заполнить звездочку пишем "0". Звездочка число "0" Можно звездочку поставить 9; 9+9=18 делится на 9. И другие числа не изменятся, не перейдём через десятки. Второй вариант звездочка число 9. Ответ: число 801. 891. Укажите число, кратное 9, ближайшее к данному числу: а) 546; 5+4+6=15; ближайшее на 9 делится 18, 18-5=3. К числу 546 добавляем 3; 546+3=549. Ответ: ближайшее число к данному, кратное 9 это 549. б)732; 7+3+2=12; ближайшее к 12, что делится на 9, это число 9; потому что 9+3=12; 12+6=18; до 18 больше единиц, значит ближе число "9" что делится на 9. Вычитаем лишние единицы; 12-9=3 лишние в сумме; 732-3=729. Ответ: число 729. в) 2468; 2+4+6+8=20; ближайшее к 20, это 18 делится на 9; как в б) делаем; 20-18=2лишние единицы; 2468-2=2466; Ответ: число 2466. г) 9806; 9+8+0+6= тут 27 ближе чем 18; потому что 27-23=4; меньше надо добавить; а 23-18=5; значит нам подходит то, где сумма 27будет; 27-23=4; 9806+4=9810; Ответ: число 9810.