В чом раздницв глагола a и the в англиском язике
Английский язык
В чом раздницв глагола a и the в англиском язике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A говориться о предмете который мы знаем. А the говориться о том что мы еше не видели. Например We go in the lake.
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