Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.

Русский язык
Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заклятый враг;закадычный друг;бить баклуши;
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