Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.
Русский язык
Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заклятый враг;закадычный друг;бить баклуши;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Зробити будову слова:префикс,корень,суфикс и закинчення.Приклад:загадка-загадки-??агадкою. Малесенький- Подарувала- Зимонька- Заморський- Дор...
Математика
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить подробно (для колледжа) В урне 10 красных, 8 синих и 6 зелёных шаров. Какова вероятность того, что 4 наугад взятых ...
Геометрия