Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.

Русский язык

Восстанови фразеологизм по данной его части, запиши получившиеся сочетания. а) заклятый … б) закадычный … в) … баклуши За каждый правильно восстановленный фразеологизм 1 балл.

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