В детском саду воспитательница родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им по конфетке следующим образом начали некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через 1 от него затем пропустила д...
Математика
В детском саду воспитательница родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им по конфетке следующим образом начали некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через 1 от него затем пропустила двоих и дала конфетку следующие доли пропустила троих это может ли она таким образом дать каждому ребенку ровно по одной конфете если пересчете не пропускала детей получивших конфету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
??????. Она пропустила 6 д. ии дала конфеты только 4 д.
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