В детском саду воспитательница родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им по конфетке следующим образом начали некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через 1 от него затем пропустила д...

Математика

В детском саду воспитательница родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им по конфетке следующим образом начали некоторым ребенку потом двигаясь по часовой стрелке ребенку сидящему через 1 от него затем пропустила двоих и дала конфетку следующие доли пропустила троих это может ли она таким образом дать каждому ребенку ровно по одной конфете если пересчете не пропускала детей получивших конфету

Автор: Гость