В двух комнатах 45 чел. Из первой вышли 9, а из второй-14, и людей в комнатах стало поровну .Сколько человек было в комнатах сначала?
Математика
В двух комнатах 45 чел. Из первой вышли 9, а из второй-14, и людей в комнатах стало поровну .Сколько человек было в комнатах сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 + 14 = 23 (человека) вышло всего 2) 45 - 23 = 22 (человека) осталось всего 3) 22 : 2 = 11 (чел) осталось в каждой комнате 4) 11 + 9 = 20 (чел) 5) 11 + 14 = 25 (чел.) Ответ: 20 человек было вначале в 1-ой комнате; 25 человек - во 2-ой.
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