В двух комнатах 45 чел. Из первой вышли 9, а из второй-14, и людей в комнатах стало поровну .Сколько человек было в комнатах сначала?

Математика

В двух комнатах 45 чел. Из первой вышли 9, а из второй-14, и людей в комнатах стало поровну .Сколько человек было в комнатах сначала?

Автор: Гость