В двух корзинах 16,8 кг помидоров. Масса помидоров в одной корзине в 2 раза больше че?? в другой . Сколько килограммов помидоров в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах 16,8 кг помидоров. Масса помидоров в одной корзине в 2 раза больше че?? в другой . Сколько килограммов помидоров в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг в одной корзине, тогда 2х в другой корзине. 2х+х=16,8 3х=16,8 х=16,8:3 х=5,6 кг-в одной корзине. 1)16,8-5,6=11,2(кг)-в другой корзине. Ответ:5,6 кг.,11,2 кг.
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