В двух корзинах 16,8 кг помидоров. Масса помидоров в одной корзине в 2 раза больше че?? в другой . Сколько килограммов помидоров в каждой корзине?

Математика

В двух корзинах 16,8 кг помидоров. Масса помидоров в одной корзине в 2 раза больше че?? в другой . Сколько килограммов помидоров в каждой корзине?

Автор: Гость