В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую...
Алгебра
В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую, потом перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. И так далее. Через сколько шагов обе кучки снова будут содержать по 100 камушков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 11шаге 1 100 100 2 95 105 3 96 104 4 102 98 5 97 103 6 103 97 7 98 102 8 104 96 9 99 101 10 105 95 11 100 100
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