В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую...

Алгебра
В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую, потом перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. И так далее. Через сколько шагов обе кучки снова будут содержать по 100 камушков?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 11шаге 1  100   100 2   95      105 3   96      104 4   102    98 5    97      103 6     103     97  7    98        102 8    104     96 9    99        101 10    105    95 11   100      100
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