В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую...

Алгебра

В двух кучках по 100 камушков. На первом шаге перекладываем 5 камушков из первой куч??и во вторую. На втором шаге перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. Затем снова перекладываем 5 камушков из первой кучки во вторую, потом перекладываем 6 камушков из второй кучки в первую. И так далее. Через сколько шагов обе кучки снова будут содержать по 100 камушков?

Автор: Гость