В этом городе установлен памятник русским национальным героям К. Минину и Д. Пожарскому, созданный И. Мартосом

Литература

В этом городе установлен памятник русским национальным героям К. Минину и Д. Пожарскому, созданный И. Мартосом

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