В этом задании мы будем исследовать и сравнивать некоторые свойства красок аквар??ль и гуашь. Леонардо. Помогите.

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В этом задании мы будем исследовать и сравнивать некоторые свойства красок аквар??ль и гуашь. Леонардо. Помогите.

Автор: Гость