В этом задании мы будем исследовать и сравнивать некоторые свойства красок аквар??ль и гуашь. Леонардо. Помогите.
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В этом задании мы будем исследовать и сравнивать некоторые свойства красок аквар??ль и гуашь. Леонардо. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4,5-в размытие и 2,3,4-в укрывистости
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