В феврале было 10 пасмурных дней а солнечных на 8 дней больше.Сколько всего дней было в феврале?
Математика
В феврале было 10 пасмурных дней а солнечных на 8 дней больше.Сколько всего дней было в феврале?
Ответ(ы):
Гость:
Ну господи, 28 же 10 + 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Где и куда плыл корабль?(синее море,по,мимо,к,скалистый остров, далёкий горизонт.) Чему радовались дети?(ясное утро,зимнее солнце,пушистый снег.) ...
Обществознание
Экономика
Расположите следующие активы в порядке возрастания их ликвидности: А) акции Мосэнерго Б) наличные деньги В) вклад до востребования в Сбербанк...
История
Какая главная задача стояла перед правительством после окончании первой российс??ой революции 1) ослабить политич. господство помещичьего класса ...