В графине 1 литр воды сколько воды в нём осталось после того как в стакан налили од??у четвертую часть воды
Математика
В графине 1 литр воды сколько воды в нём осталось после того как в стакан налили од??у четвертую часть воды
Ответ(ы):
Гость:
1л -1000мл 1000:4 250мл 1000-250=750мл
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