В группе из 20 российских туристов несколько человек владеют иностранными языками. из них 5 говорят только по- английски, трое только по французски, а двое по английски и французски. какова вероятность того что случайно выбранн...

Математика

В группе из 20 российских туристов несколько человек владеют иностранными языками. из них 5 говорят только по- английски, трое только по французски, а двое по английски и французски. какова вероятность того что случайно выбранный турист говорит по французски

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