Пожалуйста ,скопируйте самое интнресное про Александра Невского ,дам 25 балов только скорее

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Александр Невский — это одно знаменитых имён, известных каждому в России. Этот князь покрыт воинской славой. О нем и его достижениях и деяниях была написана повесть. После смерти А.Невский был канонизирован церковью. Это человек, чьё имя продолжает вдохновлять новые поколения спустя много веков. В 1725 г. был учреждён орден святого Александра Невского, а в 1942 г. — советский орден Александра Невского (единственный советский орден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья). Своё прозвище — Невский — он получил после победы над шведами на реке Неве. Но впервые это прозвище встречается в источниках только с XIV века. Известно, что некоторые потомки князя также носили прозвище Невских. Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире, а в 1724 году по приказу Петра I его мощи были перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.