В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем январе, а в марте в 2 раза больше, чем в феврале.Сколько было солнечных дней в феврале

Математика

В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем январе, а в марте в 2 раза больше, чем в феврале.Сколько было солнечных дней в феврале

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