В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем январе, а в марте в 2 раза больше, чем в феврале.Сколько было солнечных дней в феврале
Математика
В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем январе, а в марте в 2 раза больше, чем в феврале.Сколько было солнечных дней в феврале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-6=8(дней) солнечных в феврале 2)8*2=16(дней) солнечных в марте Ответ:8 дней
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