СРОЧНО!!! Конспект по теме: Начало Реформации в Европе. Обновление христианства

Гость: Гость:

К 16 веку в различных областях жизни общества произошли изменения. Появился человек:образованный, по новому относящийся к труду,который хочет познать и изменить существующий мир. Безусловно складыванию этих черт человека новой эпохи способствовало распространение гуманистических идей эпохи Возрождения. Изменения происходящие в сознании людей не могли не коснуться и вопросов религиозного мировоззрения и устройства церкви. Стремление части общества к выбору собственного жизненного пути, в том числе индивидуального общения с Богом, вылилось в Реформацию