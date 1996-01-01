В какие годы были выпущены первые Красные книги России? А) в 1975 г – одновременно животные и растения Б) в 1983 г. – животные, в 1988 г. – растения В) в 1988 г – животные, в 1983 году – растения Г) в 1996 г – животные, рас...
Окружающий мир
В какие годы были выпущены первые Красные книги России? А) в 1975 г – одновременно животные и растения Б) в 1983 г. – животные, в 1988 г. – растения В) в 1988 г – животные, в 1983 году – растения Г) в 1996 г – животные, растения пока не издавались Д) в 1996 г – растения, животные пока не издавались.
Ответ(ы):
Гость:
Я знаю точно что первая Красная книга была выпущена в 1974 году.
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