В каких климатических поясах расположена территория Антарктиды? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке.

География

В каких климатических поясах расположена территория Антарктиды? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке.

Автор: Гость