В каких климатических поясах расположена территория Антарктиды? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке.

География
В каких климатических поясах расположена территория Антарктиды? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке.
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В антарктическом и субантарктическом
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