В каких морях возможно цунами? Помогите пожалуйста срочно надо ппппплллллиииизззз!!!!!!

География
В каких морях возможно цунами? Помогите пожалуйста срочно надо ппппплллллиииизззз!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цунами в Черном море
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