Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах о9т ,2т 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг
Математика
Вырази:1) в секундах :1мин 30 с,1мин 50 с 2)в метрах :24 км ,300 см,65000мм. 3)в килограмах о9т ,2т 056 кг ,8000 г 3000 г 6ц 05 кг ,73 ц 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90сек, 110сек 2) 24000м, 0,3м, 65м 3) 9000кг, 2056кг, 8кг, 3кг, 605кг, 7350кг
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