5тапсырма помогите ,50 баллов!!!!!

Қазақ тiлi
5тапсырма помогите ,50 баллов!!!!!
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Гость:
Могу помочь если обьясните мне что такое есімше
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