Запиши слова в два столбика сначала записывай проверочные слова живот концерт ви??ограт обет лоп сироп грип столп космос арбус расскас минус камыш ёрш ёш уш улоф остроф леф клюф персик долк индюк сапок

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Запиши слова в два столбика сначала записывай проверочные слова живот концерт ви??ограт обет лоп сироп грип столп космос арбус расскас минус камыш ёрш ёш уш улоф остроф леф клюф персик долк индюк сапок

Автор: Гость