Cравнение средневекового города и современного.
История
Cравнение средневекового города и современного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В средневековом городе дома были небольшие, строились замки, рынки и торговля велась на площадях, недалеко был король. В современном городе, появилось больше домов разного плана, были и одноэтажные,двухэтажные, трехэтажные. торговля велась в разных участках. Также деятельность люде поменялась, появилась мануфактура. Она была централизованной и рассеянной. В рассеянной люди работали в разных местах, в централизованной в одном месте, было больше арендованных полей.
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