Как А.С.Пушкин показывает добро и зло в Сказке о мертвой царевне и семи богатырях?

Литература
Как А.С.Пушкин показывает добро и зло в Сказке о мертвой царевне и семи богатырях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой сказке есть :царица ломливая своенравная ревнивая - из-за этого она чуть-ли не убила царевну и это зло,царевна не только красивая,но и ласковая и трудолюбивая - это добро.
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