Не меняя порядка следования цифр 123456789 поставь мкжду некоторыми из них знаки слож??ния так, чтобы получилось число 99. Найди пять способов

Математика

Не меняя порядка следования цифр 123456789 поставь мкжду некоторыми из них знаки слож??ния так, чтобы получилось число 99. Найди пять способов

Автор: Гость