Мотоциклист ехал со скоростью 45 км/час, ему на встречу двигались автомобили со скоростью 63 км/час и длиной 300 метров. Найдите время за которое они разминутся

Физика

Мотоциклист ехал со скоростью 45 км/час, ему на встречу двигались автомобили со скоростью 63 км/час и длиной 300 метров. Найдите время за которое они разминутся

Автор: Гость