Мотоциклист ехал со скоростью 45 км/час, ему на встречу двигались автомобили со скоростью 63 км/час и длиной 300 метров. Найдите время за которое они разминутся

Физика
Мотоциклист ехал со скоростью 45 км/час, ему на встречу двигались автомобили со скоростью 63 км/час и длиной 300 метров. Найдите время за которое они разминутся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет о скорости сближения 1) 45+63=108 км/ч - скорость сближения 2)300:108=2,77 часа
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