Помогите решить уравнение с проверкой 666/(x+42)=66

Математика
Помогите решить уравнение с проверкой 666/(x+42)=66
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
666:(х+42)=66 (х+42)=666*66 (х+42)=43956 х=43956-42 х=43914
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