В каких словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 1.препинания 2.соотношение 3.акварель 4.говорил 5.выделить
Русский язык
В каких словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 1.препинания 2.соотношение 3.акварель 4.говорил 5.выделить
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Гость:
1.препинания - запинка 4.говорил - говор
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