В каких случаях при выращивании растений проводит искусственное опыление
Биология
В каких случаях при выращивании растений проводит искусственное опыление
Ответ(ы):
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Искусственное опыление растений человек часто применяет в садоводстве, цветоводстве, овощеводстве, лесном хозяйстве. При этом способе опыления пыльцу с пыльника тычинки человек переносит на рыльце пестика при помощи кисточки или других приспособлений.Искусственное перекрестное опыление широко используется при выращивании ржи, кукурузы, подсолнечника для повышения урожайности этих растений. Его проводят и тогда, когда во время цветения культурных растений погодные условия неблагоприятны для естественного опыления. Благодаря искусственному опылению выведено много высокоурожайных сортов ценных сельскохозяйственных растений.
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