В каких случаях при выращивании растений проводит искусственное опыление

Биология
В каких случаях при выращивании растений проводит искусственное опыление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Искусственное опыление растений человек часто применяет в садоводстве, цветоводстве, овощеводстве, лесном хозяйстве. При этом способе опыления пыльцу с пыльника тычинки человек переносит на рыльце пестика при помощи кисточки или других приспособлений.Искусственное перекрестное опыление широко используется при выращивании ржи, кукурузы, подсолнечника для повышения урожайности этих растений. Его проводят и тогда, когда во время цветения культурных растений погодные условия неблагоприятны для естественного опыления. Благодаря искусственному опылению выведено много высокоурожайных сортов ценных сельскохозяйственных растений.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Упражнение 204 решите пожалуйста
Ответить
Математика
Придумать задачу на зимнюю тему в пределах 100 (+ и -) 2 класс
Ответить
Математика
Найти производную у = (х - 16) е^ x-15
Ответить
Русский язык
Предложения со словом журчит
Ответить
Биология
Составь рассказ по плану:-Значение леса для жизни человека. -Прошлое и настоящее ??остояние леса (на примире своего края) -Какие животные живут...
Ответить