В какой части Руси была расположена Новгородская земля? Какие крупные города находились на её территории? Покаким рекам проходили торговые пути из Новгородской земли? Проложи и опиши путь из Новгорода в Чёрное море. Чем торгава...

Окружающий мир

В какой части Руси была расположена Новгородская земля? Какие крупные города находились на её территории? Покаким рекам проходили торговые пути из Новгородской земли? Проложи и опиши путь из Новгорода в Чёрное море. Чем торгавали новгородцы? Подсчитай,сколько лет и веков стоят на русской земле города Новгород и Владимир. Назови крупные города Владимиро-Суздальской земли. Какие края Руси первыми подверглись монгольскому нашествию? В какой местности произошла битва при Калке? Почему это событие отмечено на исторической карте чёрным цветом? Какие города Руси оказали сопративление монгольским войскам? Подсчитай,сколько веков прошло со времени монгольского нашествия на Русь?

Автор: Гость