В какой пословице или поговорке не используется меры длины. : А)тише едешь дальше будешь. Б) семь пядей во лбу В)на три аршина землю видит. Г)от горшка два вершка.

Литература
В какой пословице или поговорке не используется меры длины. : А)тише едешь дальше будешь. Б) семь пядей во лбу В)на три аршина землю видит. Г)от горшка два вершка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не используется мера длины только в 1 пословице. (Тише едешь дальше будешь.)
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