В какой пословице или поговорке не используется меры длины. : А)тише едешь дальше будешь. Б) семь пядей во лбу В)на три аршина землю видит. Г)от горшка два вершка.

Литература

В какой пословице или поговорке не используется меры длины. : А)тише едешь дальше будешь. Б) семь пядей во лбу В)на три аршина землю видит. Г)от горшка два вершка.

Автор: Гость