В какой системе внутренних органов обитают самые крупные паразиты

Биология
В какой системе внутренних органов обитают самые крупные паразиты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это бактерии, грибок, черви. Делятся паразиты человека на внутренних и внешних. Самыми неприятными и вызывающими наибольшее количество разрушений организма оказываются гельминты — разнообразные паразитирующие черви. в ЖЕЛУДКЕ,В ПОЧКАХ,КИШЕЧНИКЕ.
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