В какой системе внутренних органов обитают самые крупные паразиты

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Это бактерии, грибок, черви. Делятся паразиты человека на внутренних и внешних. Самыми неприятными и вызывающими наибольшее количество разрушений организма оказываются гельминты — разнообразные паразитирующие черви. в ЖЕЛУДКЕ,В ПОЧКАХ,КИШЕЧНИКЕ.