В каком году ангийские короли создали королевский совет

Гость: Гость:

Точной даты нет. Могу лишь сказать, что это был 13 век Он представлял собой узкую группу ближайших советников короля, в руках которой сконцентрировалась высшая исполнительная и судебная власть. В эту группу входили:канцлер;казначей;судьи;наиболее приближенные к королю