В каком году ангийские короли создали королевский совет

История
В каком году ангийские короли создали королевский совет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точной даты нет. Могу лишь сказать, что это был 13 век  Он представлял собой узкую группу ближайших советников короля, в руках которой сконцентрировалась высшая исполнительная и судебная власть. В эту группу входили:канцлер;казначей;судьи;наиболее приближенные к королю 

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