Путешественник проехал на автобусе,катере и велосипеде 174 3/5км на автобусе и катере 157,8 км а на катере и велосипеде 72,1 км сколько километров проплыл путешественник на катере?
Математика
Путешественник проехал на автобусе,катере и велосипеде 174 3/5км на автобусе и катере 157,8 км а на катере и велосипеде 72,1 км сколько километров проплыл путешественник на катере?
Ответ(ы):
Гость:
174 3/5 = 174,6 На велосипеде: 174,6-157,8=16,8 км На автобусе: 174,6-72,1=102,5 км На катере: 174,6-16,8-102,5=55,3 км Ответ: 55,3 км.
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