Путешественник проехал на автобусе,катере и велосипеде 174 3/5км на автобусе и катере 157,8 км а на катере и велосипеде 72,1 км сколько километров проплыл путешественник на катере?

Математика

Путешественник проехал на автобусе,катере и велосипеде 174 3/5км на автобусе и катере 157,8 км а на катере и велосипеде 72,1 км сколько километров проплыл путешественник на катере?

Автор: Гость