При каких возможных значениях a,bи с верно неравенство ab:с меньше или равно 0?
Математика
При каких возможных значениях a,bи с верно неравенство ab:с меньше или равно 0?
Ответ(ы):
Гость:
С не может быть равен на 0 потому что на 0 делить нельзя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Нужно очень срочно! Скласти доповідь за темою ,Куріння--забавка для слабких духом, або ,Як побороти шкідливі звички, На выбор.Мне без разницы на ...
Математика
Запиши в виде выражения объём спортзала имеющего форму прямоугольного параллеле??ипеда высота от которого равна 5 метров длина 20 метров а ширина-a...
Русский язык
Русский язык
Українська література